Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ailelerden gelen talebe kayıtsız kalmayarak "Bebek Kütüphanesi" atölyelerini hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hakları Biriminde 12-24 aylık bebeklerle "Bebek Kütüphanesi" atölyeleri başladı. Başkan Ünlüce’nin Eskişehirli ebeveynlerden gelen istek üzerine uygulamaya geçirdiği atölyeler, bebekleri gelişimsel olarak desteklemek, ebeveynlere bilgilendirici eğitimler vermek, anne, bebek arasındaki güvenli bağlanmayı güçlendirmek amacını taşıyor.

Atölyelerin başlamasıyla büyük ilgi gören "Bebek Kütüphanesi", ailelerin bebekleriyle birlikte kaliteli vakit geçirdiği bir mekân oldu. Çocuk Hakları Birimi’nde gerçekleştirilen atölyeler hakkında bilgi veren Çocuk Hakları Birimi eğitmeni Kadriye Turgut, "Özellikle 12-24 aylık bebeklerimiz için ailelerden birimize gelen yoğun bir atölye talebi vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce’ye bu talepleri ilettik ve kendisi hemen bir çalışma yapmamızı istedi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8 hafta süren atölyelerimizde bebeklerimizin zihinsel, motor ve sosyal gelişimine destek oluyor, ailelerimize de rehberlik ediyoruz" dedi.

Atölyelere katılan ebeveynler, "Bebeklerimizi, çocuklarımızı düşünen bir belediye sahip olmak bizleri çok mutlu ediyor. Böyle bir ihtiyaç vardı, sesimizi duyan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce’ye çok teşekkür ederiz" dediler.

Ebeveynler, atölyelere kayıt olmak ve bilgi almak için belediyeyi arayabilir ya da Çocuk Hakları Birimi sosyal medya hesaplarından yetkililere ulaşabilirler.