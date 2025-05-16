Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle başta turistik merkezler, cadde otoparklar ve ulaşımda bir dizi düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kent Lokantalarının kapalı olduğu ancak Kentpark’taki Kent Lokantası ile Aktif Yaşam Parkı kafe hizmetinin gün boyu devam edeceği bildirildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda turistik merkezlerin açık olacağını ifade eden yetkililer, cadde otoparkları ve şehitlik otoparkının da gün boyu ücretsiz hizmet vereceğini belirttiler. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Sanat Sokağı ve Avlu Eskişehir Sanat Kompleksi, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Uluslararası Çağdaş Seramik Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Eskişehir Hamam Müzesi, Zuhal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi ve Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi, Sazova Hayvanat Bahçesi, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Sazova Masal Şatosu olmak üzere tüm turistik tesislerimiz 19 Mayıs Pazartesi günü açık olacaktır. Kent Lokantaları kapalı ancak Kentpark’taki Kent Kafe ile Aktif Yaşam Parkı içinde bulunan Yaşam Kafe hizmeti vermeye gün boyu devam edecek. Emek Kafe ise kapalı olacak. Porsuk Çayı üzerinde hizmet veren esbotlar ve gondollar vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Şehitlik otoparkı ve cadde otoparkları da gün boyu ücretsiz olacaktır. Halk Ekmek büfelerimiz ise 19 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacaktır. Ayrıca Osmangazi Spor Sahası açık, Büyükşehir Belediyesi’ne ait spor merkezleri ve Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu ise kapalı olacaktır. Estram’da 19 Mayıs Pazartesi günü tüm tramvay hatlarında Cumartesi sefer sıklığı uygulanacak. Kalkış saatlerine www.eskisehir.bel.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Zabıta ve İtfaiye teşkilatımız 7/24 görev başında olacak olup, zabıta ekiplerimize ALO 153 üzerinden, itfaiye ekiplerimize ise ALO 112 üzerinden ulaşabilirsiniz."