Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir, Tekstil Park’ta ve Mimar Sinan Parkı’nda düzenlediği kültürel etkinliklerle vatandaşların yaz akşamlarını keyifli hale getiriyor.

Vatandaşlar, Tekstil Park’taki ‘Yaz Konserleri’ etkinliğinde doyasıya eğlendi. Açık havada sinema keyfi yapmak isteyen vatandaşlar ise Mimar Sinan Parkı’nda buluştu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya, şehrimizin kültürel zenginliğini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Aydın’a kazandırılan Mimar Sinan Parkı’nda ‘Sevimli Canavarlar Üniversitesi’ adlı film vatandaşlarla buluşturuldu. Tekstil Park’ta düzenlenen ‘Yaz Konserleri’ etkinliğine ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikler ağustos ayında da hız kesmeden devam edecek.