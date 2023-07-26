Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer’de orman yangınıyla mücadele eden görevlilerin yemek ihtiyacını karşılamak için mobil aşevi kurdu. Büyükşehir Belediyesi aşevi, belediye ve diğer kurum personelinin yemek ihtiyacını karşılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer’de devam orman yangınını söndürme çalışmalarına seferberlik içinde her türlü desteği vermeyi sürdürüyor. 73 araç ve 223 personelle söndürme çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediyesi, yangınla mücadele eden görevli personelin yemek ihtiyacını karşılamak üzere bölgede mobil aşevi kurdu. Aşevi, yangında görev alan belediyeler ve Orman Genel Müdürlüğü, AFAD gibi kurum personeline yemek tedarikini sağlıyor.

238 hektar alan yandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de yangın bölgesine giderek Afet Koordinasyon Merkezi’nde söndürme çalışmalarını takip etti. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkânlarını seferber ettiklerini ifade eden Tuncer, “Yangın, Milli Park niteliğinde sarp ve dağlık bir bölgede devam ettiği için maalesef sadece hava yolu ile müdahale edilebiliyor. 238 hektarlık bir alanın yandığı söyleniyor. Yerleşim bölgesine sirayet etmemesi için gerekli önlemler alındı. Yaklaşık üç gündür devam eden yangının bir an önce söndürülmesi için yoğun mücadele sürüyor. 27 helikopter 10 uçakla yangın söndürme çalışmaları devam ediyor” dedi.