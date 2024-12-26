Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) arasında 2024 yılına dair istişare toplantısı düzenlendi.

ORAN Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve Kayseri’nin kalkınma hedeflerine katkı sağlamak amaçlandı. ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker; birim başkanları ve uzmanlar ile birlikte toplantıya katılırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen ise Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Etüt Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ve ekibi toplantıda yer aldı. Gerçekleşen toplantıda; Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin halihazırda yürüttüğü projeler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Ayrıca 2025 yılında beklenen destek çağrılarına ilişkin proje fikirleri de detaylı bir şekilde gündeme alındı.

İstişare toplantısında, özellikle Kayseri’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin geliştirilmesi, bölgesel kalkınma stratejilerinin daha etkili bir şekilde uygulanması konularında çeşitli öneriler gündeme alındı.