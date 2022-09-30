Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü’nü kirlilikten arındırmak amacıyla başlattığı balçık ve dip çamuru temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalarla bugüne kadar yaklaşık 550 bin metreküp balçık çıkarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü’nü kirlilikten arındırmak amacıyla başlattığı balçık ve dip çamuru temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalarla bugüne kadar yaklaşık 550 bin metreküp balçık çıkarıldı.

3 bin 755 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük sodalı gölü ve Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nü kirlilikten kurtarmak ve gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakmak amacıyla Büyükşehir Belediyesince başlatılan balçık ve dip çamuru temizliği çalışmaları aralıksız sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda aylardır titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık 550 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı. Gölün 13.9 kilometrelik sahil bandında onlarca kamyon ve ekskavatörle yürütülen dip çamuru temizliği son sürat devam ediyor. Tuşba ilçesi İskele Mahallesi Sahil kısmında yürütülen temizlik çalışmaları 27 iş makinesi ve 40 personelle yapılıyor. Ekipler, dip çamur temizliğinin 1. etabını tamamlamak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Birinci etapta çalışmalar sona doğru yaklaşırken, diğer etap içinde dolgu çalışmaları başlandı. Ayrıca daha önce kirlilikten dolayı pek görülmeyen ördekler ve diğer kuş türleri de bölgeye daha sık görülmeye başladı.