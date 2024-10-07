Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’un binlerce dönümlük tarım arazisine sahip olan Kelahmet, Ağzıdelik ve Baharlı mahallerini bağlayan grup yolunda, çift kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Grup yolunun yanı sıra mahalle içlerinde de kritik yollarda asfalt çalışması yapılarak, yaklaşık 18 kilometre uzunluğundaki yol ağı asfaltlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezinin yanı sıra tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde de asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Tarsus’ta üç mahalleyi bağlayan grup yoluna çift kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. Yol revize işlemleri sırasında Büyükşehir ve MESKİ ekipleri, toplamda 100 adet büz boru döşeme işlemi de yerine getirdi. Üreticilerin ve çevre mahallelerin yanı sıra sahil bağlantısı olduğu için olta balıkçılarının da sıklıkla kullandığı Kelahmet, Ağzıdelik ve Baharlı Mahalleleri grup yolunda, fiziki şartların uygun olduğu noktalarda yol genişletme işlemi uygulandı.

Çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı bir yol"

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Uyan, "Baharlı, Kelahmet, Ağzıdelik mahallelerimizde 18 kilometrelik yol çalışmaları var. Bu yol, hem üç mahallemizin, hem de civar mahallelerimizde çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı bir yol" dedi. MESKİ’nin ve Büyükşehir Belediyesi’nin 12 noktada büz çalışmaları olduğunu sözlerine ekleyen Uyan, "Bu büzler hem yağmur sularının tahliyesini hem de yol ağlarındaki ulaşım konforunu sağlıyor. Bu hizmetler devam edecek" diye konuştu.

Turaç: "Yolumuz en son 24 yıl önce revize edilmişti"

Tarsus Kelahmet Mahallesi Muhtarı Turhan Turaç da, yolun uzun zamandan bu yana sıkıntılı olduğunu ifade ederek, "Buradaki bütün çiftçilere hitap eden bir yol. Aynı zamanda dışarıdan gelen balıkçılar ve diğer üreticiler de bu yolu kullanıyor. Bu yolumuz en son 24 yıl önce revize edilmişti" dedi.

Baharlı Mahallesi Muhtarı Kutsal Avşar ise yolun genişlemesinden dolayı memnun olduklarını dile getirerek, "2000’li yıllardan sonra ilk defa böyle güzel bir zemin yapıldı ve asfaltımız döküldü. Zeminden ziyade yolumuz genişledi" diye konuştu.

Tarsus Ağzıdelik Mahallesi Muhtarı Şerif Özçelik de 6 dönemdir muhtarlığı yaptığını ifade ederek "Mersin Büyükşehir Belediyemiz bize otoban gibi yol yaptı" ifadesini kullandı.