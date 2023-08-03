Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı’da hizmetlerine dört koldan devam ediyor. Sındırgı’nın değerine değer katan yatırımlarla ilçe halkı hem üretime katılıyor, hem de katma değer sağlayarak daha çok kar elde ediyor.

Doğal güzellikleri, yeraltı kaynakları, tarihi dokusu, geleneksel el sanatları ve leziz mutfağıyla Anadolu’nun doğallığı bozulmadan gelişimini sağlayabilmiş güzel ilçesi Sındırgı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin destek ve yatırımlarıyla her geçen gün daha da büyüyor. Başkan Yücel Yılmaz’ın önderliğinde Büyükşehir Belediyesi, doğal şehir Sındırgı’nın tabiatını koruyacak çalışmalara imza atarak samimi ve güler yüzlü insanlarına alt ve üstyapısı tamamlanmış, sağlıklı bir çevre oluşturmak için aralıksız çalışıyor.

Atıksular kontrol altında

Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği çalışmalarla bir yandan Sındırgı’yı kaliteli içme suyuyla buluşturuyor, diğer yandan da devreye aldığı ileri biyolojik arıtım teknolojisine sahip atık su arıtma tesisiyle atık suyu kontrol altına alarak Simav Çayı’na akan kirliliğin önüne geçiyor. Sındırgı Vahşi Depolama Alanı’nda yaptığı ıslah çalışmalarıyla ilçenin; verimli ovalarını vahşi depolamaya kurban etmeyen Büyükşehir Belediyesi, katı atık aktarma istasyonları vasıtasıyla çöpü Katı Atık Entegre Tesisi’ne taşıyarak sağlıklı bir şekilde bertaraf ediyor.

Kurutulmuş gıdalarla katma değer artıyor

Büyükşehir Belediyesinin, Sındırgı’da jeotermal deşarj suyu kullanarak doğa dostu bir şekilde işletmeye aldığı Sebze Meyve Kurutma Tesisi’nde hem bölgedeki kadınlara istihdam sağlanıyor, hem de 20 ilçede üretilen ürünler kurutarak katma değer kazanıyor. Sındırgı Belediyesi tarafından işletilen tesis, bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Çiftçiye her alanda destek veriliyor

Sındırgı’nın bereketli topraklarında tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlara; fide, yem ve süt otu tohumu dağıtımından arıcılık faaliyetlerinin teşvikine, boz ırklarda verim artırıcı probiyotik yardımından süt soğutma tankı verilmesine kadar birçok alanda desteklerde bulunan Büyükşehir Belediyesi, üretimi verimli hale getirmek ve çiftçileri daha çok kazanmasını sağlamak amacıyla desteklerini sürdürüyor.

Balıkesir kuzusu üretimi yaygınlaşıyor

Şehrin en önemli marka değerlerinden Balıkesir kuzusu üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla; üreticilere damızlık koç dağıtan Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı’ya kurduğu Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezi ile de daha çok ihtiyacı karşılamayı hedefliyor. İlçedeki mera alanlarını da ıslah ederek küçükbaş hayvancılık için daha uygun hale getiren Büyükşehir Belediyesi ayrıca tarla yollarını genişleterek çiftçilerin tarlalarına ulaşımını kolaylaştırıyor. Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt ve bordür döşeme işlemlerini de gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi yepyeni modern durakların kurulumlarını da tamamladı.

Doğal boya atölyelerinde kadınlar istihdam ediliyor

3000 yıllık bir geçmişe sahip olan Balıkesir’in Coğrafi İşaretli Yağcıbedir Halısı’nın üretiminin devam ettirilmesi ve aslına uygun bir şekilde geleceğe aktarılması hedefiyle Sındırgı Belediyesiyle iş birliğinde kurulan Doğal Boya ve İnovasyon Merkezi kapsamında ilçede kök boya bahçeleri oluşturuldu. Merkezi ısıtma sonrası deşarj edilen jeotermal suyun doğal boya ve pigment elde etmek için kullanıldığı kök boya atölyelerinde kurulan tekstil atölyesiyle de kadın istihdamına katkı sağlanırken doğaya saygılı üretim ve sürdürülebilir moda anlayışıyla 0-6 yaş grubu bebek ve çocuklar için kıyafet ve oyuncak üretiliyor.

Büyükşehir’den Sındırgı’ya yeni terminal

İlçeye yapılan Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının her biri için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Büyükşehir Belediyesi’nin yapımına devam ettiği yeni terminal hakkında da bilgi vererek şöyle konuştu:

“Şehrin göbeğinde kalan bir terminal alanımız vardı. Otobüsler buraya girip çıkmakta zorlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın destekleriyle Sındırgı’nın hemen girişinde Yağcıbedir Halısı Anıtı’nın olduğu yerde 13 bin metrekarelik alanda terminal binası yapıyoruz. Bu terminal binası sadece otobüslerin veya araçların girdiği çıktığı bir yer değil. Yakınında bulunan devlet hastanesine, yanında bulunan bine yakın insanın yaşadığı TOKİ konutlarına ve İzmir istikametine gidenlerin durak noktası haline dönüşebilecek bir yaşam alanını planlıyoruz. İnşallah, 2 ay sonra bitirip Sındırgılıların hizmetine sunacağız.”