Antalya Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin bilimle tanışması ve bilimsel süreç becerilerinin gelişmesi için Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi’nde “Bilim Köyü” açıyor.

Başkan Muhittin Böcek’in talimatlarıyla nitelikli, düşünen ve üreten bir gençlik inşasına pozitif yönden katkı sağlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesi adına yeni projeler geliştiriyor. Başkan Muhittin Böcek’in seçim vaatleri arasında yer alan Bilim Köyü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hayata geçiriliyor. Serik Boğazkent’te bulunan ve atıl olan kamp alanı yeniden düzenlenerek Bilim Köyü haline getiriliyor.

Kamplar ve eğitimler düzenlenecek

Bilim Köyü projesi çocuk ve gençlere erdemli, donanımlı, yenilikçi, bilimsel alandaki gelişmeleri yakından takip eden, özgün fikirler üretebilen ortak bir çalışma alanı sunacak. Ayrıca merkezde çocuk ve gençlerin; bilimi, teknolojiyi, mühendisliği, sanatı ve matematiği eğitici ve eğlenceli şekilde öğrenmeleri için felsefe, uzay, deniz ve kuş halkalama kampları gibi çeşitli kamplar ve eğitimler de düzenlenecek

Dört dörtlük bilim yuvası

Daha evvel Serik Güreş Eğitim Merkezi olarak hizmet veren yerleşke Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılacak gerekli düzenlemelerin ardından dört dörtlük bilim ve eğitim yuvası olacak. 50 kişilik konaklama kapasitesi ve tüm ihtiyaçların karşılanacağı şekilde planlanan Bilim Köyü konaklama ve idari bina, atölye ve eğitim çadırı, çok hedefli oturma alanları ve çadır alanlardan oluşacak. Kamp çalışmalarının başlandığı merkezde en kısa sürede tüm faaliyetle aktif olacak.