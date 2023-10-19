Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti ekipleri, kent genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya ve kendi evlerinin konforunda hizmet götürmeye devam ediyor. Yılın büyük bir bölümünü Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Yaylasında, 3 ayını ise merkezde geçiren ve haftanın 2 günü pansuman yaptırmak zorunda olan 62 yaşındaki Raziye Erbasan, Büyükşehir Belediyesi sayesinde yaralarının iyileştiğini ve evde bakım hizmetinin büyük kolaylık olduğunu ifade etti.

“Raziye teyzemizde güzel bir ilerleme kaydettik”

Raziye Erbasan’ın 5 aydır Mersin Büyükşehir Belediyesinden pansuman hizmeti aldığını ifade eden Evde Sağlık ve Bakım Hizmetinde görev yapan Hemşire Sinem Ertaş, “Raziye teyzemize yazın yaylada, kışın da merkezde pansuman hizmeti veriyoruz. Raziye teyzemizin şeker hastalığından kaynaklı diyabetik yaraları var. Teyzemizin ilk başta yaraları çok kötüydü. 3 güne bir evine pansumana geldik ve yaralarını iyileştirdik. Bu süreçte çok güzel bir ilerleme kaydettik. Şu an teyzemizin durumu çok iyi” dedi.

Sağlık kontrolleri kapsamında Raziye Erbasan’ın şeker, tansiyon, ateş ölçümü ve pansuman hizmetinin yapıldığını söyleyen Ertaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların sağlığına çok önem verdiklerini ve vatandaşların ‘Alo 185 Teksin’ hattını arayarak sağlık hizmeti başvurusu yapabileceklerini ifade etti. Hastalarla artık aile gibi olmaya başladıklarını da sözlerine ekleyen Ertaş, “Onlar bir süre sonra bizim anne-babamız, biz de onların çocukları gibi oluyoruz. Mesela Raziye teyzemiz yazın yaylaya çıktığı süreçte tek olduğu için, durumunu öğrenmek için sürekli arıyoruz. Bir şekilde sohbetimiz ilerliyor ve onun için de iyi oluyor” diye konuştu.

“Evde pansuman hizmetinden sonra çok rahat ettim”

Uzun süredir diyabet hastası olan 62 yaşındaki Raziye Erbasan, ayak parmağında oluşan bir yaranın zamanla çoğaldığını ve sağ ayağının ampute edildiğini belirterek, “Şeker hastalığı çok zor bir hastalık. Ayağım ampute edildikten sonra, 5 aydır Büyükşehir Belediyesinden pansuman hizmeti alıyorum. Bu yaranın iyileşeceği konusunda hiç umudum yoktu. Çok gözyaşı döktüm, ama çok şükür iyileşti. Şimdi mutluluktan uçacağım sanki. Şeker hastalığı olan olmayan herkes dikkat etsin” dedi. 5 ay boyunca merkezde kızının yanında kaldığını ve bu süre zarfında kızının evinde bu hizmetten faydalandığını dile getiren Erbasan, “Ayağım ampute edildikten sonra çok zorlandım. Yürüyemiyorsun, inip çıkamıyorsun, arabaya binip gidemiyorsun. Oğlum, ‘Büyükşehir Belediyesinin evde sağlık hizmeti var, evde pansuman da yapıyorlar’ dediğinde, ‘Öyle bir şey varsa ne duruyorsun’ dedim. Ekipler pansuman için kızımın yanına da, yaylaya da geldiler. Doktorumuz ‘2-3 güne bir pansumanın yapılacak’ dedi. Evde pansuman hizmetinden sonra çok rahatladım” şeklinde konuştu.

Mart ayından aralık ayına kadar yaylada, kalan 3 ayı ise merkezde geçirdiğini sözlerine ekleyen Erbasan, Büyükşehir Belediyesinin bu hizmeti olmasaydı zorluk yaşayacağını aktararak, “Her seferinde aşağı gidip gelecektim ve zorlanacaktım. Bu ayağımla arabalara binmek ve inmek, uğraşmak zor oluyor. Belediyedeki sağlıkçı kızlarım evime kadar gelip bana baktığı için çok mutluyum. Onları çok seviyorum. Büyükşehir Belediyesi sayesinde yaralarım iyileşti, çok memnun kaldım. Hep sağlıkçı kızlarımın emekleri var. Mersin Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum” dedi.