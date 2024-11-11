Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede nötr karbon hedefiyle yenilenebilir enerjiye önem vermeye devam ediyor. Toplamda 12,67 MWp kurulu güce sahip 17 GES ile yıllık 7 bin 250 hanenin enerji ihtiyacına eşdeğer bir üretim sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, uygulama projeleri tamamlanan 5 yeni GES ile toplamda 22 güneş enerji santraline ulaşmış olacak.

İklim krizinden en çok etkilenecek kentlerden biri olan Antalya’da çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın mevcut enerji jeopolitiğinden yola çıkarak güneş enerjisine olan yatırımlarını teker teker hayata geçiriyor. Sürdürülebilir bir Antalya hedefiyle kurulan güneş enerji santralleri ile karbon emisyonu azaltılırken, elde edilen enerji ile de hem tarım ve çiftçi destekleniyor hem de belediye bütçesine katkıda bulunuluyor.

“Hedef sürdürülebilir Antalya”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Bozova’da toplam 5 MWp kurulu güce sahip 4 adet Güneş Enerji Santrali kurarak bu sayede ASAT’ın elektrik giderlerini azalttı. ASAT Lara Merkezi Arıtma Tesisi’nde 1 MWe kapasiteli çatı GES devreye alındı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nın çatısına 260 kWp, Antalya Ulaşım A.Ş. çatısına ise 81 kWp gücünde iki depolamalı GES kuruldu. Bu sayede Antalya Büyükşehir Belediyesi, kendi elektriğini üreten ve depolayan ilk kamu binası oldu.

“7 bin 250 hanenin ihtiyacına eşdeğer”

"Engelleri Güneşle Aşıyoruz" projesi kapsamında, Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi çatısına 246 kWp gücünde güneş panelleri yerleştirildi. Korkuteli Sülekler’de 30 kW, Bahçeyaka’da 50 kW gücünde tarımsal sulama amaçlı güneş enerjisi sistemleri kurularak bölgenin 30 yıllık su sorunu çözüldü. Büyükşehir Belediyesi toplamda 12,67 MWp kurulu güce sahip 17 GES ile yıllık 7 bin 250 hanenin ihtiyacına eşdeğer 20 bin 870 MWh enerji üretti.

“5 yeni GES projesi yolda”

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Hali’nde 539 kW, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ana Hizmet Binası çatısında 120 kW, Alanya İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde 600 kW, Kütükçü Terfi İstasyonu’nda 400 kW ve ASAT Hizmet Binası’nda 300 kW kurulu güce sahip çatı GES’leri de devreye almaya hazırlanıyor. Yeni GES’lerle Büyükşehir Belediyesi’nin toplam GES sayısı 22’ye ulaşacak.

“Hedef ISO 50001”

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem Belgesini almak için de var gücüyle çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi, enerji performansı ve verimliliği arttırarak enerji tüketimi ve maliyetlerin azaltılmasını sağlamış olacak. Belediyeye ait ve yapıma uygun bina ve tesislerin çatılarına GES kurularak hem karbon salınımı azaltılacak hem de temiz enerji kullanım oranı arttırılacak.