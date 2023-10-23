Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncüyılı Muğla’da Büyükşehir Belediyesi tarafından değişik etkinlikler ile kutlanacak.

Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusunu Muğla’da tüm yıla yayan Büyükşehir Belediyesi konserden tiyatroya, 100. yıl heykeli açılışından söyleşilere kadar birçok farklı etkinliği Muğlalı vatandaşlarla buluşturacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşı Muğla’da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 24 Ekim İçimizden Biri Mustafa Kemal Atatürk Konseri, 27 Ekim’de araştırmacı yazar Erol Mütercimler söyleşi ve imza günü, 28 Ekim’de Büyük Destan Tiyatro Oyunu, 100. yılı okuma seferberliği ödül töreni, 100.Yıl heykeli açılışı ve orkestra gösterimi 27-29 Ekim Cumhuriyet Fazilettir İzcilik Kampı düzenlenecek.

Ayrıca Datça’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri, Menteşe’de Cumhuriyet Bayramı kortej ve Gripin Konseri, 6-7 Kasım Cumhuriyet’imizin 100.Yılında Türk Gençliği Anıtkabir’e, 10 Kasım’da Şarkıların Cumhuriyeti konseri, 10-12 Kasım Cumhuriyetimizin 100. Yılı Atamızı Anma Veteranlar Voleybol Turnuvası, 14 Kasım 100.Yıl Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni, 17-19 Kasım 100.Yıl Uluslararası Gökova Yarı Maratonu, 24-26 Kasım Cumhuriyet ve Felsefe Paneli, 22-24 Şubat Cumhuriyet’in 100.yıl Anısına Dünden Bugüne Muğla Sempozyumu ile doyasıya kutlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşını kutlamanın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ikinci yüzyılda da Atatürk’ün izinden gideceklerini söyledi.

Başkan Gürün; “1923 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk Milleti’nin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim biçimi diyerek Cumhuriyet’i ilan etti. Cumhuriyet, egemenliği kayıtsız şartsız milletine veren, demokrasi, özgürlük, kadın-erkek eşitliği, köylüyü milletin efendisi yapan üretim anlayışı, adalet, eşitlik ve hiçbir zaman umutsuz olmamak demekti. 1923 yılından günümüze Cumhuriyet kazanımları ile Türk milleti prangalarını kırarak çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalıştı. Bugün Cumhuriyetimiz 100 yaşında ve bizler 100. yılı Muğla’mızda büyük bir coşkuyla kutluyoruz” dedi.