Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda kapsamlı şekilde temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirirken Arefe günü ve bayram boyunca Şehir Mezarlığı girişlerinde Büyükşehir’e ait araçlarla, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik mezarlık içerisinde ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.

Büyükşehir Belediyesi, istisnasız her bayram olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda Kayserililerin huzurlu, güvenli ve nezih bir ortamda bayramlarını geçirmelerine katkı sunmak için kent genelinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu çerçevede mezarlıklarda da titiz bir çalışma yürüttü. Vatandaşların rahat bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için görev yapan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personeli tarafından Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Yaşlı ve Engellilere Ücretsiz Ring Hizmeti

Ayrıca, Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında ve Kartal Şehitliği’nde bayram öncesi birçok çalışma yapılırken, yine Büyükşehir Belediyesi tarafından her bayram olduğu gibi bu bayramda da Şehir Mezarlığı girişlerinde engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik ücretsiz ulaşım imkânı sunulacak.

Öte yandan, zabıta ekipleri de Arefe günü ve bayram boyunca Şehir Mezarlığı’nda kabir ziyareti gerçekleştiren Kayserililerin esenlik ve huzuru için duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik denetimlerini sürdürecek.