Büyükşehir Belediyesi, Mersin’e okumaya gelen öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında da kucak açıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki yurtlar, kalacak yer sorunu yaşayan öğrencilere hem hizmet kalitesi, hem de aile sıcaklığında barınma imkanı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için şehir dışından Mersin’e gelen ve kalacak yer problemi yaşayan öğrencilere, bu sene de yurt hizmeti ile kucak açıyor. Öğrenci güvenliği ve konforunun dikkate alındığı yurtlarda, 3-4 kişi kapasiteli odaları, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, bireysel ve toplu çalışma alanları, çamaşır ve ütü odası, sıcak su ve wifi gibi öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği her türlü imkanı sunuluyor.

"En büyük problemlerin başında barınma sorunu geliyor"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Akdeniz Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Azad Saygı, bundukları yurt hizmeti ile öğrencilerin önemli bir ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Yurt imkanlarını anlatan Saygı, "Günümüzde öğrenciler için en büyük problemlerin başında barınma sorunu geliyor. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak merkezde Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu, Gülnar Kız Öğrenci Yurdu ve Gülnar Konuk Evi ile öğrencilerin bu sorununda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Engelli bireyler için tek kişilik odalar da mevcut"

Öğrencilerin konforlu bir yaşam sürmesi için oda kapasitesini sınırlı tuttuklarını ifade eden Saygı, engelli bireyler için tek kişilik odaların da mevcut olduğunu kaydetti. Öğrencilerin bu dönemlerde ailelerinden uzakta oldukları için duygusal olabileceklerine dikkat çeken Saygı, "Farklı illerden gelen öğrencilerin, aile ve sıla özlemi yaşadıklarını gayet iyi biliyoruz. Bu hususta onlara bir aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Her zaman öğrencilerin yanındayız. Öğrencilerin yaşadığı her türlü problemde onlara yardımcı olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Önal: "Konfor açısından ev tadını veriyor"

Mersin Üniversitesi’nde Otomotiv Teknolojisi 1. sınıf öğrencisi İbrahim Önal, Büyükşehir Belediyesinin yurt imkanlarından son derece memnun olduğunu belirterek, "Konfor açısından ev tadını veriyor. Odalarımız en fazla 4 kişilik; daha önce başka yurttaki odalarda 7 kişi kalıyorduk" dedi.

Mersin Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Hüseyin Altun da yurda başvurmasının ardından hemen dönüş sağlandığını ifade ederek, "Odalarımız kalan kişi sayısı az ve çalışma ortamı gayet ferah. Personel güler yüzlü. Yemek ve çamaşır konusunda hiç sıra beklemedim. Burası bir öğrenci için gerçekten yaşanabilir bir yer ve asla evi aratmıyor. Burada gönül rahatlığıyla kalıyorum. Güvenlik ve hijyen anlamında da hiçbir endişem olmuyor" diye konuştu.

Mersin Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi 1. sınıf öğrencisi Silifkeli Mert Aslan ise başka bir yurttaki kısa deneyiminin ardından Büyükşehir Belediyesinin yurduna başvurduğunu kaydetti. Yurdun sunduğu imkanlardan bahseden Aslan, "Şehir dışından gelecek öğrenciler varsa, buranın çok güzel imkanları var. Ailelerin de kafası rahat olur" dedi.