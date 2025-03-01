Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2025 Ramazan ayının ilk gününde Köşk ilçesinde ilk iftar programını Gökgiriş Mahallesi’nde düzenledi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Aydın genelinde Ramazan heyecanı da başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu sene de vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği vermeye devam edeceğini açıkladı. Bu kapsamda belediye ekipleri, yılın ilk iftarı için saatler öncesinde hazırlıklara başlayarak masa ve sandalye yerleştirme çalışmalarını tamamladı. Sıcak yemekler ve ikramlar iftara dakikalar kala servis edilmek için hazırlandı. İftar programına CHP Köşk İlçe Başkanı Mehmet Güldenk, Aydın Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Savaş Güleser, Köşk Belediye Meclis Üyeleri, Gökkiriş Mahallesi Muhtarı Süleyman Taç, Başçayır Mahallesi Muhtarı Muzaffer Bölük ve yüzlerce mahalle sakini katıldı. Kurulan iftar sofralarında iftarlarını açan vatandaşlar Çerçioğlu’na teşekkür etti ve duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’nun vatandaşlara Ramazan ayına ilişkin mesajını iftar programında Aydın Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Savaş Güleser okurken, mesajda "Ramazan’ın bereketini birlik ve dayanışmamızı yansıtan sofralarımızda paylaşmaya devam ediyoruz. Tüm hemşerilerimize hayırlı ramazanlar diler selam ve sevgilerimi iletiyorum" ifadeleri yer aldı.