Antalya Büyükşehir Belediyesi, paylaşma ve dayanışma ayı Ramazan’da Mobil Aşevi Tırı ile mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımına başladı. Yemek dağıtımının ilk durağı Kepez ilçesindeki Güneş Mahallesi oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında “İftarda mahallenizdeyiz” sloganıyla gerçekleştirilen kent merkezindeki mahallelerde iftar yemeği dağıtımı yapıyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na ait Mobil Aşevi, Ramazan ayının ilk günü Kepez ilçesindeki Güneş Mahallesi’nde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu.

Bin 500 kişiye yemek desteği

İftar öncesi yapılan yemek dağıtımında bin 500 kişiye dört çeşit yemek ikram edildi. Vatandaşlar, iftar öncesi yemeklerini alarak evlerinde iftar saatini bekledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, Ramazan ayı boyunca Kepez ilçesi ağırlıklı olmak üzere farklı mahallelerde iftar öncesi yemek dağıtımlarını sürdürecek.