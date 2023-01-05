Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının hizmetleri, 2022 yılında da birçok hayatın değişmesine vesile oldu. Ürettikleri projelerle kadınların ve çocukların hayatına pozitif dokunuşlar yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2023 yılında daha fazla köy, kasaba ve ilçeye ulaşmayı hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının hizmetleri, 2022 yılında da birçok hayatın değişmesine vesile oldu. Ürettikleri projelerle kadınların ve çocukların hayatına pozitif dokunuşlar yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2023 yılında daha fazla köy, kasaba ve ilçeye ulaşmayı hedefliyor.

Amaçlarının, kadınların ve çocukların şimdikinden daha güzel bir hayat yaşayabilmelerine destek olmak olduğunu belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, “Biz kadınları ve çocukları evlerinin dışına çıkararak, birbirleriyle bağlantı kurmalarını ve hak temelli bir farkındalık çalışması yürütmek istedik. Yani çocuklar bisiklet sürebilsinler, kadınlar dışarıya çıksınlar, memleketlerini tanısınlar, belediyelerini tanısınlar, birbirlerini tanısınlar ve bu güzel memlekette çok elit bir şekilde, kaliteli bir şekilde yaşam haklarının olduğunu öğrensinler. Bizlerin de onlara hizmet etmek için görev aldığımızı bilmeleri gerekiyor ki, hak temelli yaşama alışsınlar” dedi.

“Mersin’in bütün zenginliklerini, bütün değerlerini hissetmelerini istiyoruz”

Özellikle maddi yetersizlikten, sosyal koşullardan ve korkulardan dolayı, kadınların ve çocukların artık evden çıkmadıklarına dikkat çeken Dokucu, “Bizim her zaman birinci önceliğimiz, onları kendilerini kapattıkları alandan dışarıya çıkarıp iyi hissetmelerini sağlamak oldu. O iyi hissetmeyi sağladıktan sonra da, ihtiyaç duydukları eğitim, gezme, kurslar, şehri tanıma, sosyalleşme gibi taleplerini yerine getirmek için elimizden geleni yaptık. Zaten bir kere iletişim kurmaya başladıktan sonra, talepleri de artmaya başlıyor. İstemeye başlıyorlar, onlar istedikçe de biz mutlu oluyoruz. Biz zaten onlara daha güzel bir yaşam sağlama amacıyla buradayız. Onların hizmetindeyiz, ama onların da bunun talebini oluşturmaları gerekiyor. Farkına varmaları gerekiyor. Kuru kuruya isteme değil; havasıyla, suyuyla, Mersin’in bütün zenginliklerini, bütün değerlerini hissetmeleri ve özümsemelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“5 binin üzerinde üretici kadınımız var”

Kadınlara üretici kadın pazarları aracılığı ile ürettiklerini satacakları ortamlar oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Dokucu, “Açtığımız tüm kurslarda, kadınlar çok çabuk para kazanmaya başlıyor. Kendilerine bir gelir oluşturmaya başlıyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bir faturasını ödeyebiliyorsa, bir akşam yemeğini evine götürebiliyorsa, çocuğunun bir ihtiyacını alabiliyorsa, bu bizi mutlu eder. Eminim onları bizden çok daha fazla mutlu ediyordur. Bu ortamları oluşturuyor olmak keyifli. 5 binin üzerinde üretici kadınımız var” şeklinde konuştu.

2023 yılında da çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Dokucu, “2023 yılında bizim amacımız, daha çok mahallede hizmet etmek. Daha çok köye, kasabaya, ilçeye ulaşmak, daha çok kadını evinin dışına çıkarıp, birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak. Amacımız onlara, şimdikinden daha güzel bir hayat sağlamak” ifadelerini kullandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 3 şube olarak faaliyet gösterdiğini belirten Dokucu, Kadın Şube Müdürlüğü olarak kadın danışma merkezleri, kadın konukevi, Silifke Gazi Çiftliği, Ötüken Kadın ve Çocuk Atölyesi, yönlendirici hukuki danışmanlık, hayat dolu buluşmalar, şiddetle mücadele ve şiddet farkındalık çalışmalarında mahalle ziyaretleri başlıkları altında, yıl boyunca birbirinden önemli ve farklı konularda kadınlar ile bir araya geldiklerini söyledi. Aile ve Çocuk Şube Müdürlüğünün de 2022 yılı içerisinde çok sayıda etkinliği hayata geçirdiğini söyleyen Dokucu, bu çerçevede Tarsus Begonvil Çocuk Gelişim Merkezinin açılışının yapıldığını, Halkkent Çocuk Gelişim Merkezinin tam gün eğitim öğretim sürecine başladığını, Vahap Amcaya Mesajlar projesinin çocuk atölyelerinde uygulanmaya başlandığını ve 2 adet çocuk sokağı projesinin hayata geçirildiğini kaydetti. Dokucu, Aile ve Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesindeki çocuk gelişim merkezlerinde bulunan Adile Teyze, Münir Özkul, Begonvil, Halkkent adıyla hizmet veren 4 çocuk gelişim merkezi ve Yenice Yaşar Bayboğan Atölyesi’nde, 2022 yılında 186 çocuğun okul öncesi eğitimi aldığını belirtti.

Özellikle ev hanımlarının büyük katılım gösterdiği Gönüllüler Şube Müdürlüğünün çalışmaları hakkında da bilgi veren Dokucu, makrome eğitimi atölyesi, punch nakışı atölyesi, hasır örgü atölyesi, çarpana atölyesi, reyhan şerbeti yapım kursu, çulfalık dokuma kursu, amugrumi atölyesi, rokoko nakışı atölyesi, iğne oyası atölyesi, kırkyama atölyesi, kirmen atölyesi, tiyatro çalışmaları, evimiz atölye projesi, üretici kadın stantları aracılığı ile kadınlara üretim yapabilecekleri sahalar oluşturduklarını söyledi.