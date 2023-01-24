Antalya Büyükşehir Belediyesi, iş arayanlar ile işverenler arasında köprü olmayı sürdürdü. İş Danışmanlık Ofisi, 2022 yılında özel sektörde iş arayan 3 bin 447 kişiden 2 bin 106’sına istihdam sağladı. Nisan 2019’dan bu yana 6 bin 500 Antalyalıya iş bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iş arayanlar ile işverenler arasında köprü olmayı sürdürdü. İş Danışmanlık Ofisi, 2022 yılında özel sektörde iş arayan 3 bin 447 kişiden 2 bin 106’sına istihdam sağladı. Nisan 2019’dan bu yana 6 bin 500 Antalyalıya iş bulundu.

İşsizliğin tırmandığı bir dönemde “iş olmazsa aş olmaz” diyerek çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi İş Danışmanlık Ofisi, 2022 yılında da iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirdi. Özel sektörde çalışmak için başvuruda bulunan 3 bin 447 kişiden 2 bin 427’sini eğitimine, mesleğine ve becerilerine göre iş görüşmelerine yönlendiren İş Danışmanlık Ofisi 2022 yılında 2 bin 106 vatandaşın özel sektörde istihdamını sağladı.

4 yılda 6 bin 500 kişi işe yerleşti

2019 yılında 635, 2020 yılında 1815, 2021 yılında 1944 ve 2022 yılında 2106 olmak üzere 4 yılda toplam 6 bin 500 kişiye özel sektörde istihdam imkânı sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi İş Danışmanlık Ofisi, istihdama önemli bir katkı sundu. Başta turizm tesisleri, Organize Sanayi Bölgesi, şehir merkezi ve ilçeler olmak üzere özel sektörde faaliyet gösteren firma temsilcileri ile birebir görüşmeler yapan İş Danışmanlık Ofisi, firmaların açık pozisyonlarını bir havuzda topluyor. Özel sektöre çalışmak üzere başvuruda bulunan vatandaşlar mesleki yeterliliklerine göre firmalara yönlendiriliyor. Yapılan görüşme sonrası firmalar işin uygunluğuna göre vatandaşları işe yerleştiriyor.