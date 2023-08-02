Ulaşımda konforu sağlamak adına çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İpekyol Bulvarı Yan yolunda deforme olan asfaltı sökerek kendi ekip ve ekipmanlarıyla yolu uzun ömürlü sıcak asfaltla buluşturdu.

Hava sıcaklıklarının asfalt serimine elverişli olmasını fırsata çeviren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde deforme olan yolları sil baştan yenileyerek sıcak asfaltla buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin belirlediği plan ve program dahilinde çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Bu çerçevede İpekyol Bulvarı yan yolu ekipler tarafından ilk olarak çevresel faktörler nedeniyle deforme olan asfaltın söküm işlemleriyle başladı. İş Makinaları yardımıyla sökülen asfalt kamyonlara aktarılarak alanda temizlik çalışmaları yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi asfalta hazır hale getirdiği yolu sıcak asfaltla buluşturarak önemli bir geçiş güzergâhını daha konforlu hale getirmiş oldu.