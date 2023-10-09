Kahramanmaraş’ta çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için inşaat ve enkaz atıkları temizleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından ev ve iş yerlerinde yapılan tadilatlar esnasında oluşan ve çevreye rastgele bırakılan inşaat atıklarını temizlemek için mesaisini sürdürüyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim, Divanlı, Yenişehir ve Mehmet Akif mahallelerinde çevreye bırakılan inşaat atıkları ve molozlar iş makineleriyle bulundukları yerden kaldırılarak hafriyat alanına taşınıyor.

Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.