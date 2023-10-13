Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde başlattığı 10 ilçede Türkiye Yüzyılı kent ormanları oluşturma projesine Hacılar yolu ve Özvatan ilçesi ile devam etti. Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı sonunda kadar ilçeleri 22 bin fidan ile buluşturarak, adeta kenti yeşil ağlarla örecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve 16 ilçede yeşil alanlar ile daha yaşanabilir bir Kayseri için önemli projelere imza atıyor. Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilçelerde kent ormanları oluşturmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Başkan Büyükkılıç’ın talimatları istikametinde Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından, ilçe belediyelerinin de iş birliği ile yapılan çalışmalarda yaklaşık 1000 dekar alanda kent ormanları oluşturuluyor. Büyükşehir, Akkışla, Bünyan, Felahiye, Hacılar, Pınarbaşı, Özvatan, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde belirlenen alanların yanı sıra Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Mesire Alanı’nda ağaçlandırmaya uygun alanlar belirledi. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri Pınarbaşı ve Akkışla ilçelerinin ardından Hacılar yolu ve Özvatan ilçesinde öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, proje çerçevesinde her yıl sonbahar ve ilkbaharda sedir, karaçam, ardıç türleri ve bölge iklimine uygun türler ile dikim yapılması planlarken, bu çalışmalar ile 2023 yılı sonunda kadar 22 bin fidanın doğaya kazandırılması hedefleniyor.