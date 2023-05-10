Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’ne cami yapacak. İhalesi gerçekleştirilen cami, 2 bin 152 metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek ve 825 kişi kapasiteli olacak.

Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile Kepez ilçesine yeni bir yaşam alanı kazandıran Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güneş Mahallesi’nde hayata geçireceği Güneş Mahallesi Cami Projesi’nin de ihalesi gerçekleştirildi. Cami, morg ve gasilhane başta olmak üzere birçok bileşenin yer aldığı projeyle Güneş Mahallesi modern bir ibadethaneye kavuşacak.

825 kişi kapasitesine sahip

Güneş Mahallesi’nde bulunan 2 bin 152 metrekare alan üzerinde yaklaşık bin metrekare toplam inşaat alanına sahip olan cami projesinin zemin katında morg, gasilhane, kadın-erkek tuvaleti, abdesthane, elektrik odası ve taziye salonu yer alıyor. Birinci katında son cemaat yeri, imam odası, harim bulunuyor. İkinci katta ise bayan mahfili fonksiyonlarına yer verildi. 940 metrekare yeşil alana, 615 metrekare sert zemine, şadırvana, iki minare ve çevre duvarlarına sahip olacak cami; harim bölümünde 508 kişi, son cemaat yerinde 117 kişi, bayan mahfili bölümünde 200 kişilik olmak üzere toplam 825 kişi kapasiteli olacak.