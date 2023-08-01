Üniversiteye geçiş dönemindeki gençler için önemli bir adım olan üniversite tercih süreci boyunca Aydın Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Meydanı’na konuşlandırdığı tercih tırı ile ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Her yıl binlerce öğrenci ve aileleri için heyecan verici, aynı zamanda stresli bir süreç olan üniversite tercih döneminde Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin aldığı puanlar çerçevesinde, uzman rehber eğitmenler eşliğinde listeler oluşturarak gençlerin yanında olacak. Tercih tırı 5 Ağustos’a kadar 09.00-18.00 saatleri arasında Atatürk Kent Meydanı’nda tüm öğrencilere hizmet verecek.

Öğrencilere tercih aşamasında destek olmak için her yıl danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Gençler aydınlık bir gelecek için gelin tercihinizi beraber yapalım” çağrısında bulundu.

Tırın içerisinde bulunan rehber öğretmenler, öğrencilere tercih yapma konusunda bilgilendirme yaparken gençler de tırda bulunan bilgisayarlar aracılığıyla üniversiteler hakkında bilgi alıp, bölümlerin kontenjanlarını öğrenebiliyor. Kontenjanların yanı sıra gençler üniversite hayatından, sosyal imkanlara kadar merak ettikleri tüm soru ların yanıtlarına ulaşabiliyor.