Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 15-24 yaş arasındaki gençlere yönelik küresel bir etkinlik olan Genç Girişimciler Fikir Maratonu başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Geleceğimizin teminatı siz gençler ile Antalya’yı birlikte yöneterek geleceğe yürümeye devam edeceğim” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen, Habitat Derneği ve UNICEF ortaklığında yürütülen Antalya Genç Girişimciler Fikir Maratonu, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’nde başladı. 24-26 Nisan tarihleri arasında 15-24 yaş arasındaki gençlere yönelik gerçekleşen etkinliğin ilk gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’te gençleri yalnız bırakmadı.

Gençlerle bir arada olmaktan her zaman mutlu olduğunu, onların görüş ve düşüncelerini önemsediğini dile getiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz” diyerek işaret ettiği gençlik sizlersiniz. Yerel seçimler öncesi gençlerle birlikte ortak alanlarda çalışmalar yapacağımızı onlar için projeler üreteceğimizi söylemiştik, hepsini sırasıyla tek tek gerçekleştiriyoruz. Antalya’da sizlerle birlikte yürümeye devam edeceğim” dedi.

"Gençleri dinledi"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’nin gençlere yönelik projelerinden biri olduğunu belirten Böcek, “Merkez, sizlerin birçok çalışmasını gerçekleştireceği, etkinlikler yapabileceği imkan ve konfora sahip bir yer oldu. Gençlerin gelecekle ilgili fikirleri bizler için önemli, o yüzden bu 3 günlük fikir maratonun sizler için faydalı ve verimli geçeceğine inanıyorum. Hepinizle gurur duyuyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Muhittin Böcek daha sonra gençlerle birlikte sohbet etti, talep ve isteklerini dinleyerek not aldı. Muhittin Böcek, Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’ni de gezdi bilgi aldı.

Küresel bir etkinlik

2021-2022 yıllarında dünya çapında 43’ten fazla ülkede GenU Youth Challenge ismiyle düzenlenen Genç Girişimciler Maratonu, gençleri eğitim, girişimcilik, istihdam edilebilirlik ve genç katılım konularında yenilikçi çözüm önerileri geliştirmeleri için bir araya getirmeyi amaçlıyor, Türkiye’de UNICEF ve Habitat Derneği tarafından Geleceği Eşitle Projesi’nin parçası olarak uygulanıyor.

"İklim krizi, sürdürülebilirlik, afet yönetimi"

Maratonda gençler takım olarak bir araya gelip, üç konu alanında fikir, uygulama, proje geliştirecek ve fikir üretme, iş planı ve girişimcilik gibi konularda eğitim alacak. Etkinlik bünyesinde takımlara mentörlük desteği de sağlanacak. Gençler, takım halinde geliştirdikleri fikirleri son gün jüriye sunacak ve dereceye girenler ulusal ve uluslararası yarışmaya davet edilecek. Yarışmada birinciye ulusal yarışmaya katılma hakkı, tüm katılımcılara tiyatro bileti ve sürpriz hediyeler verilecek.