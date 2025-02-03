Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Kirazlı Manastırı yakınlarında silahla vurulmuş yaralı sokak köpeğini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi hayata döndürmek için tüm imkanlarını seferber etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi, Erdek ilçesinde dağlık alanda bulunan Kirazlı Manastırı yakınlarında yaralı halde bulunan sokak köpeğini hayata döndürmek için tüm imkanlarını seferber etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ateşli silahla vurulduğu tespit edilen yaralı köpeğe acil müdahalede bulunarak tedavi altına aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının korunması ve tedavisi konusunda etkin müdahalelerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Erdek ilçesindeki Kirazlı Manastırı yakınlarından gelen yaralı sokak köpeği ihbarına hızla yanıt vererek, bir canın daha hayatını kurtarmak için devreye girdi. Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne bağlı uzman ekipler, ihbarı alır almaz hemen harekete geçti ve kısa sürede olay yerine ulaşarak köpeğe acil müdahalede bulundular. İlk yapılan incelemelerde, köpeğin ateşli silahla vurulmuş olduğu belirlenerek, durum derhal jandarma ekiplerine bildirildi.

Yaralı köpek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne nakledilerek tedavi altına alındı. Gerçekleştirilen röntgen ve radyolojik incelemeler sonucunda, ateşli silahtan çıkan merminin köpeğin vücuduna girip çıktığı, vücutta mermi çekirdeği tespit edilmediği belirlendi ve kanamanın ciddi boyutlara ulaştığı görüldü. Veteriner hekimler, hemen cerrahi müdahale yaparak köpeğin sırt bölgesindeki yaraları temizledi ve hasar gören dokuları dikti. Bu hassas operasyon, köpeğin sağlığına kavuşabilmesi için önemli bir adım oldu.

Veteriner hekimler, köpeğin hayati tehlikesinin devam ettiğini ve tedavi sürecinin kritik 72 saatlik bir döneme girdiğini bildirdi. Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde görevli veteriner hekimler, köpeğin sağlık durumu üzerinde titizlikle çalıştıklarını kaydederken vatandaşları bu tür olaylara karşı duyarlı olmaya çağırdılar.