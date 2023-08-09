Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki yer alan organik lezzetlerin tek adresi Büyükşehir Belediyesi Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı Kayserililere kapılarını açtı. Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı organik beslenme fırsatı sunan Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı, cumartesi ve çarşamba günleri vatandaşlara hizmet ediyor.

Üretiminden tüketime kadar her aşaması kontrolden geçen organik ürünleri ile adeta sağlıklı beslenmeyi sunan Büyükşehir Belediyesi Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı, doğal ürünleri ve fiyatlarıyla müşterilerini daima memnun ediyor.

Doğal Ürünler Pazarı, hemen yanı başında bulunan üretim bahçelerinden doğal ve organik beslenmek isteyen tüketicilere çarşamba, cumartesi ve 08.00 -20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nda organik bal satan Neziha Polat, Doğal Ürünler Pazarı’nda organik tüm meyve ve sebzelerin bulunduğunu, sağlıklı bir yaşam sürmeleri için Doğal Ürünler Pazarı’nı muhakkak ziyaret etmelerini gerektiğini söyleyerek, “Burayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmetimize sundu. Burada organik, ilaçsız ürünlerimizi vatandaşlarımıza sunuyoruz. Organik beslenmek isteyen bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Sağlıklı ürünler yemek isteyen, sağlıklı yaşayabilmek için buraya bekliyoruz. Burada meyve, sebze, bal, pekmez her çeşit ürün bulunuyor. Cumartesi ve Çarşamba günleri buradayız. Çıkın çıkın gelin. Buradaki ürünleri sizlerde görün. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Doğal ürünler bahçesi ve pazarı büyük bir nimet”

12 senedir organik tarımla uğraşan Burhan Şahin ise, Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nın büyük bir nimet olduğunu ifade ederek, “Organik ile normal ürün arasında çok fark var. Büyükşehir Belediyesi Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı büyük bir nimet. Vatandaşlar çok memnun kalıyorlar. Yanlarında ürettiğimiz ürünleri satın alıyorlar. Kayseri’de doğal ürünler yetiştirilsin diye burası yapıldı. Çok memnunlar” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Doğal Ürünler Bahçe Sorumlusu Ziraat Mühendisi Abdurrahman Özcan da, Büyükşehir Belediyesi Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nda bütün ürünlerin sertifikalı bir şekilde satışının gerçekleştirildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

“Buradaki üreticilerin teknik bilgi ve denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Cumartesi günü organik lezzet isteyen tüketicilerimize pazarımızı açtık. Pazarımız sabah 08.00 ile 20.00’ye kadar sürüyor. Pazarımız cumartesi ve çarşamba devam etmektedir. Burada üretilen organik ürünleri ve ayriyeten dışarıdaki ürettikleri organik sertifikalı denetim yapılan ürünleri sergiliyorlar. Yaklaşık 35 adet üreticimiz pazarımıza katılım sağlıyor. Pazarımızda Kayseri’de yetişebilen bütün ürünlerin sertifikalı bir şekilde satışı gerçekleştiriliyor. Bu ürünlerimiz; domates, biber, salatalık, patlıcan, reyhan, nane, kekik, çilek, kavun, karpuz, sarımsak, soğan ekstradan da şu an Kayseri’de ilk ve tek olan bizim organik bal üreticimiz var. Ballarını, polenleri sergiliyor.”

“Amacımız organik ürünleri tattırmak, insan sağlığını korumak”

Büyükşehir Belediyesi Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nda Büyükşehir Belediyesi olarak tüketici olan insanlara organik ürünleri tattırmak, insan sağlığını korumak olduğunu vurgulayan Özcan, “Üreticilerimiz için ise ürettikleri ürünleri sergileyebileceği bir alan yaptık. Buradaki ürünlerimiz tamamen güvenilir, organik, ilaç, gübre kullanılmadan üretilen ürünler. Bütün Kayserili vatandaşlarımızı, çevre illerdeki vatandaşlarımızı pazarımıza mutlaka bekliyoruz. Gelin, fiyatlarımıza bakın, fiyatlarımız sosyal medyada gördüğünüz gibi yüksek değil, dışarıdaki pazarlarla hemen hemen eş değerde, fiyatlarımız gayet uygun. Cumartesi ve Çarşamba günleri dışında ise bahçe içerimizde bulunan üreticilerimizden her gün alışveriş yapabiliyorsunuz. Bahçede olan üreticilerimizin bahçelerinden kendileri müsaade ederlerse bahçelerden topluyorsunuz yoksa onlar sizin yanınızda ürünlerini toplayıp size arz ediyor. Bütün herkesi pazarımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Organik pazarda domates, biber, patlıcan, reyhan, tere, nane, marul gibi ürünler bulunuyor

Doğal Ürünler Pazarı’nda, domates, biber, patlıcan, reyhan, tere, nane, marul, maydonoz, semizotu, ekşimen, sumak, dereotunun yanı sıra menengiç, biberiye, ekinezya, adaçayı ve karpuz, kavun çilek, üzüm, acur, kelek ve kabak gibi ürünler bulunuyor.