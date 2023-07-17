Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği hızlandıran ve sürüş konforunu artıran çalışmalara Didim’de de devam ediyor.

Aydın genelinde farklı noktalarda eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarını planlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştiren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim Denizköy Mahallesi Atatürk Caddesi’nde de sıcak asfalt serimine başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz’’ dedi.

Atatürk Caddesi yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Didim Denizköy Mahallesi Atatürk Caddesi’nde vatandaşların yaşam konforunu arttırmak için hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile sürdürdüğü yol yapım çalışmaları devam ediyor. Ekipler, sıcak asfalt seriminin ardından şerit çizgileri ve yol işaretlemeleri yaparak caddeyi; yayalar ve sürücüler için daha konforlu hale getirecek.

Başkan Çerçioğlu’na hizmet teşekkürü

Vatandaşlar, yapılan hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.