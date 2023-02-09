Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlar için çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlar için çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, AFAD’ın yönlendirmeleri doğrultusunda arama kurtarma ve yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Diyarbakır İtfaiyesi 150 kişilik ekip ve 25 araçla enkaz kaldırma çalışmalarında hassas bir şekilde arama-kurtarma çalışmalarında yer alıyor. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 9 iş makinesi, 3 kamyon, 3 su arıza aracı, 6 vidanjör, 16 pikap ve binek araç ile yürütülen çalışmalarına destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait ekskavatör, kepçe, kamyon, vinç ve diğer iş makineleri enkaz kaldırma çalışmalarında yer alıyor.

Yol Yapım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı 80 personel 45 araç, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı 280 personel, 15 araç ile enkaz alanlarında ve toplanma merkezlerinde çalışıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 80 araç ve 380 personel ile çalışmalara destek veriyor. Zabıta Daire Başkanlığı ise 150 personelle alanlarda hizmetlerin sorunsuz yapılması için görev yapıyor.

Enkaz alanlarında otobüs

Ulaşım Daire Başkanlığı, yıkılan 6 binanın enkazında yakınlarından haber bekleyen vatandaşların kalması, barınması ve soğuktan korunması için 6 otobüsü çalışır vaziyette bekletiyor.

470 bin kişiye çorba, kahvaltılık, yemek servisi

Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşların barınma ve yemek ihtiyaçlarını gideriyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, depremden etkilenen vatandaşların ve enkaz alanındaki görevlilerin yemek ihtiyaçlarını gideriyor. Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar deprem alanı bölgesi ve toplanma alanlarında 23 ayrı noktada toplam 470 bin kişiye çorba, kahvaltılık, yemek servisinde bulundu.

Yeme ve içme servisinin yapıldığı yerler ise “Kent Meydanı, Nevroz Parkı, Koşuyolu Parkı, Park 75, Barış Parkı çamaşırhane, Sümerpark, Tesisler, Galeriya, Kurt İsmail Paşa sokak, Sayın Sitesi yanı, Mevlana Halit Ortaokulu, Barış düğün salonu, Köşk spor salonu, Bağlar Gençlik Merkezi, Şilbe Kapalı Spor Salonu, mezarlık, itfaiye, gezici aşevi, Talaytepe Spor Kompleksi, Aktif Yaşam Merkezi, Kayapınar Mola Evi, Şehitlik Mola Evi, Millet kütüphaneleri”.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için yeme ve içme hizmeti vermeye devam edecek.