Antalya Büyükşehir belediyesi hasta, yaşlı, yatalak ve bakıma muhtaç hastalarına hizmet veren araçlarının sayısını artırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi hizmetine iki yeni ambulans daha katıldı.

Antalya Büyükşehir belediyesi hasta, yaşlı, yatalak ve bakıma muhtaç hastalarına hizmet veren araçlarının sayısını artırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi hizmetine iki yeni ambulans daha katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla alınan yeni ambulansları inceleyerek, bilgi aldı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın hasta nakil araç sayısı yeni araçlarla 6’ya yükseldi.

Gazipaşa’dan Kaş’a tüm Antalya’da hizmet kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Böcek, “19 ilçemiz 913 mahallemizde vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha sağlık olabilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Tam donanımlı iki yeni ambulansı daha araç filolarımıza kazandırdık. Hasta nakli isteyen hemşerilerimize daha hızlı hizmet verme imkanına kavuştuk. Sağlık birimimizdeki 63 personelimiz gece gündüz demeden vatandaşımızın dertlerine derman oluyor. İnsan sağlığı, insan hayatı bizim için çok değerli. Sosyal belediyeciliğin amacı hemşerilerimizin sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamaktır” diye konuştu.

"Hasta nakil araç filosu güçlendi"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Ramazan Akalın da sağlık personelinin Antalyalılara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için çalıştığını söyleyerek, “Evde Sağlık Birimimiz hasta, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza hizmet sunmaya devam ediyor. Genel sağlık kontrolleri, doktor ve hemşire hizmetleri, evden hastaneye hastaneden eve hasta nakil işlemleri ile bakıma muhtaç kişilerin kişisel öz bakımları ve yaşam alanlarının temizliğine yönelik hizmet vermekteyiz. 2019 yılında 10 bin civarında olan hasta ve bakıma muhtaç vatandaş sayımız Aralık 2022 verilerine göre 15 bine ulaşmıştır. Birimimizin donanım ve personel kapasitesini arttırdık. Belediyemizin envanterine kazandırılan yeni araçlarla hasta nakil araç filomuzu güçlendirdik” dedi.