Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aydın Ünlüce gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz 3 Mart tarihinde kalp krizi, ardından beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ünlüce’nin cenaze töreni öncesi Adliye Sarayı’nda ve Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası önünde tören düzenlendi.

“Eskişehir barosu büyük bir değerini kaybetti”

Adliye Sarayı önünde gerçekleşen törende konuşma yapan Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, “Eskişehir Barosu olarak yastayız, Eskişehir Barosu büyük bir değerini kaybetti. Çok sevdiğimiz ve her zaman büyük bir saygı duyduğumuz değerli meslek büyüğüm, abim Avukat Aydın Ünlüce geçirmiş olduğu rahatsızlık neticesinde iki haftayı aşkın bir süre görmüş olduğu tedavi ve hayata tutunma mücadelesini maalesef dün akşam saatlerinde kaybederek hakkın rahmetine yürüdü. Bir avukat nasıl olmalı, nasıl davranmalı, meslek etik ve değerleri yönünden bu mesleğin nasıl icra edileceği yönünde bizlere her zaman örnek olan ve ilkeli duruşu ile her zaman takdire şayan olan değerli abime Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

“Ender üzüntülerimden bir tanesini yaşıyorum”

Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası önünde düzenlenen törende konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise, “Değerli insan Aydın Ünlüce, maalesef bütün gayretlere ve bizlerin tüm çırpınmalarına rağmen hayata tutunamadı. Konuşmaları, tavrı, efendiliğiyle, kendisinin fikirlerinin aksini savunanlara karşı cevaplarla, hukuki hâkimiyetini ortaya koyan çok değerli biriydi. Aslında gençti, çok gençti, genç olarak aramızdan ayrılıyor. İz gösterirdi, iyi yorumlar yapardı. Genç yaşında hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra savcılık yapan ve daha sonra avukatlık yapan ve benim işte o sıra kendisini tanıyıp da belediye meclis üyeliğini kabul etmesi konusunda teklifi yaptığım çağrılar daha dün gibi. Allah gani gani rahmet eylesin, sabırlar versin” dedi.

Törenlerin ardından Aydın Ünlüce’nin cenazesi, Vişnelik Mahallesi Mahmud Sami Ramazanoğlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta defnedildi