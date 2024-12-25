Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da hasta yatağı desteği alan vatandaşlara fizyoterapi desteği de vermeye başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Alanya’da yeni bir hizmet hayata geçirildi. İlçede hasta yatağı desteği alan vatandaşlara şimdi de fizyoterapi desteği veriliyor. Alanya Hizmet Birimi’nde göreve başlayan fizyoterapist Fırat Budak, vatandaşlara evinde destek veriyor. Bu kapsamda Alanya Değirmendere Mahallesi’nde hasta yatağı temin edilen 76 yaşındaki Murat Karakuş’a fizyoterapi uygulandı.

Aile Danışmanlığı Merkezi açılacak

Alanya’da hastalara fizyoterapi hizmetinin başlaması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Avukat Ulaş Özgen ve Alanya Hizmet Birimi Şube Müdürü Gazi Öten, fizyoterapist desteği alan Murat Karakuş’u ziyaret etti. Meclis Üyesi Özgen, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sosyal alanda birçok hizmetimize ek olarak şimdi de hasta yatağı talebini yerine getirdiğimiz vatandaşlarımıza ücretsiz olarak fizyoterapi desteği vermeye başladık. Önümüzdeki günlerde Alanya’da Aile Danışmanlığı Merkezimizi açarak bu hizmetimizin kapsamını genişleteceğiz” dedi.