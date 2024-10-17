Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki’de barınma zorlukları çeken kız öğrenciler için yurt açtı. Erkek öğrenci yurdu ve konukevi için de çalışmalar sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez, Kültür, Gülveren ve Elmalı’nın ardından altıncı öğrenci yurdunu Akseki’de faaliyete geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Akseki Sosyal Tesisleri’nin bir bölümü ilçede öğrenim gören kız öğrenci için yurda dönüştürüldü. Modern imkanlarla donatılan yurt, öğrenciler için sıcak bir yuva oldu. Özel yurt ücretlerinin pahalılığı ve ev kiralarının yüksek olması nedeniyle barınma sorunu yaşayan 22 kız öğrenci Büyükşehir Belediyesi Akseki Kız Öğrenci Yurdu’nda kalmaya başladı.

Otel konforunu aratmıyor

Yurtta barınan öğrencilere sabah kahvaltısı, akşam yemeği, internet ve çamaşır hizmeti veriliyor. Otel konseptinde modern imkânların sunulduğu kız yurdunun her odasında ayrı banyo, tuvalet ve sıcak su imkanı bulunuyor. Kış aylarının soğuk geçtiği Akseki’de yurt binası kaloriferle ısıtılacak. Tesiste ayrıca öğrencilerin ders çalışabileceği etüt sınıfı da mevcut. Öğrencilere ulaşım desteği de sağlanıyor.

“Önemli bir ihtiyaçtı”

Akseki’nin ihtiyaç duyduğu önemli bir eksiği tamamladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Akseki Şube Müdürü Olcay Şimşek Kurnaz, “Kiraların ve özel öğrenci yurtlarının yüksek olması öğrencilerimizin imkânlarını çok zorlamaktaydı. Bu nedenlerle eğitimini bırakan çok öğrencimiz vardı. Bu sorunu Başkanımız Muhittin Böcek’e ilettik. Gerekli talimatları verdi ve kısa sürede bu tesis hizmete açıldı. Şuan 22 öğrencimiz var. 7/24 güvenlik bulunuyor. Erkek öğrenci yurdu ve konukevi açma çalışmalarımız da sürüyor” dedi.

Gazipaşa ilçesinden gelen öğrenci Ayşenur Yüksel, “Akseki’de kalacak yer bulmakta gerçekten sıkıntılı bir süreç yaşadık. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi bu yurdu açıp bizleri çok büyük bir dertten kurtardı. Buradaki ortam o kadar sıcak ve iyi ki kendimizi evimizden ayrı hissetmiyorsunuz. Yurdumuzun imkânları ve çalışanları çok iyi. Her ihtiyacımızı karşılıyor. Bin 300 TL ödüyoruz. Eve çıksak sadece mutfak masrafımızı bile bu rakamın üzerinde olacaktı. Bu sayede kendimize ayırdığımız bütçe artıyor. Diğer ihtiyaçlarımızı daha rahat karşılayabiliyoruz” diye konuştu.