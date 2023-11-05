Aydın’da etkili olan sanak yağış ve ardından yaşanan sel felaketinin yaralarının sarılması için çalışmalara başlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şu anda 4 ilçede 9 ayrı yerleşim biriminde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Seli en etkili olduğu Söke ilçesinde 2 kişi hayatını kaybederken, kayıp olan 7 kişinin arandığı ve yaralı olan bazı vatandaşlarında hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Söke’ye bağlı Kisi, Güneyyaka, Demirçay, Nalbantlar köylerinde, Koçarlı ilçesine bağlı Güdüşlü, Boydere ve Zeytinköy, Karpuzlu ilçesine bağlı Tekeler ve Çine İlçesi’ne bağlı Bedirler köylerinin selden etkilendiği ve tüm köylere de ekip sevk edildiği belirtildi.

Aydın’da selin yaralarının sarılması amacıyla ekiplerin çalışmaları devam ediyor.