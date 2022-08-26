Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Cumhuriyet Meydanı’nda Tan Taşcı konseri ile kutlayacak. Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları da 30 Ağustos’ta ücretsiz yolcu taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Cumhuriyet Meydanı’nda Tan Taşcı konseri ile kutlayacak. Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları da 30 Ağustos’ta ücretsiz yolcu taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 100. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşku ile kutlayacak. Kutlamalarda 30 Ağustos Salı günü saat 20.30’da ünlü sanatçı Tan Taşçı Cumhuriyet Meydanı’nda Antalyalılarla buluşacak. Ünlü sanatçı şarkılarıyla Antalyalılara Zafer Bayramı coşkusunu yaşatacak.

Ücretsiz toplu ulaşım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. 30 Ağustos Salı günü belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve nostalji tramvayı vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz olacak.