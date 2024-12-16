Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8 ayda tekerlekli araç ve medikal destek talebinde bulunan 164 engelli vatandaşın talebini karşıladı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Diyar Oğuzsoy, engellilerle ortaklaşarak, bütünlükçü politikalar üretmeye çalıştıklarını belirtirken, 10 yaşındaki kızı için tekerlekli sandalye desteği sağlanan Mevlüt Çınar ise, “Hem çocuk hem de eşim rahat edecek. Artık gönül rahatlığı ile işe gidebilirim” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engelli bireylere koruyucu, önleyici, destekleyici ve dönüştürücü çalışmaların yanı sıra medikal araç gereç desteği sağlayarak engelli ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini ve hayata katılımını artırmayı hedefliyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne engelliler ya da aileleri tarafından yapılan başvuruların büyük çoğunluğu tekerlekli araç desteğinin sağlanmasına yönelik olduğu belirtildi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından en son Bağlar ilçesinde yaşayan 10 ve 90 yaşlarında iki engelli vatandaşa tekerlekli araç desteği sağlandı. Araçları, engelli vatandaşların evlerine götürüp teslim eden ekipler, nasıl kullanılacağını da anlattı. Ayrıca Sümerpark Ortak Yaşam Alanı içinde yer alan bakım onarım atölyesinde, engelli bireylerin mobilize olmasına ve daha rahat hareket etmesine olanak sağlayan akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerin bakım onarımı ve parça değişimi ücretsiz bir şekilde yapılıyor.

"185 engelli vatandaş başvuruda bulundu"

Çalışmaları hakkında bilgi veren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Diyar Oğuzsoy, 8 aylık süreçte merkez ve kırsal mahallerden 185 engelli vatandaşın yardım talebinde bulunduğunu aktardı. Taleplerin, aralarında sosyal hizmet elemanları, psikolog, sosyolog ve inceleme ekibinin yer aldığı uzman ekipler tarafından değerlendirildiğini dile getiren Oğuzsoy, “Uzman ekipler başvurucuların adresine giderek sosyal inceleme raporu düzenliyorlar. Sosyal inceleme raporlarında hanenin genel durumu ve engelli durumları göz önünde bulunduruluyor. Bu doğrultuda gelir durumu, kimlik fotokopisi ve engellilik durumuna dair çeşitli evraklar talep ediyoruz” dedi.

"Medikal yardımda bulunan 164 kişinin talebi karşılandı"

Engellilerin erişebilirliklerini sağlayarak hayata katılımını arttırmayı hedeflediklerini vurgulayan Oğuzsoy, “Medikal desteklerimiz oluyor. Manuel tekerlekli sandalyeler, çocuklar için ayrı manuel ve akülü tekerlekli araçlar, bunun yanında görme engelliler için beyaz baston, yatağa bağımlı olan engellilere de hasta yatağı desteğimiz sağlanıyor. Bu doğrultuda şimdiye kadar 164 başvurucunun talebini yerine getirmiş bulunmaktayız” diye konuştu.

"Çoğunun gelir durumu kısıtlı"

Engellilerin yaşadığı sıkıntıların Diyarbakır’a özgü olmadığını neredeyse tüm kentlerde aynı sorunları yaşadıklarına dikkat çeken Oğuzsoy, “Biz hayatlarına dokunup kolaylaştırmak için bu yardımları yapıyoruz. Yardımların dışında atölye hizmetleri ve hastaneye ulaştırma gibi faaliyetlerimiz oluyor. Engelli vatandaşların geri dönüşümleri de gayet olumlu. Birçoğunun gelir durumu baya kısıtlı, birçok şeye ulaşamıyorlar. Bu nedenle talepte bulundukları ihtiyaçları karşıladığımız için bayağı memnun oluyorlar” şeklinde konuştu.

"Artık gönül rahatlığı ile işe gidebilirim"

10 yaşında engelli kızı için tekerlekli araç talebi belediye tarafından sağlanan Mevlüt Çınar ise bugüne kadar birçok zorluk yaşadıklarını anlattı. Belediyenin desteği sayesinde kızının ilk defa tekerlekli araca sahip olduğunu aktaran Çınar, “Bu yaşına kadar çok çekti, indirip kaldırılması bir yerden yere götürülmesi hep zordu. Ben dışarı çıktığımda ve işe gittiğimde eşim tek başına yapamıyordu. Bu nedenle artık çalışmaya dahi gidemiyordum. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Hem çocuk hem eşim de rahat edecek. Ben artık gönül rahatlığı ile işe gidebilirim” dedi.