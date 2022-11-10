2020 yılından buyana 416 damızlık koç desteğinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kepsutlu üreticilere yüzde 100 hibe ile 25 damızlık koçun daha dağıtımını gerçekleştirdi.

2020 yılından buyana 416 damızlık koç desteğinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kepsutlu üreticilere yüzde 100 hibe ile 25 damızlık koçun daha dağıtımını gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla 5 ilçede kurulan Damızlık Koyun Tesisleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Kepsut’ta bulunan Balıkesir Kuzusu Damızlık Koyun Tesisi’nde yetiştirilen 25 adet damızlık koç, Kepsutlu üreticilere yüzde 100 hibe ile dağıtıldı. Kepsut Kaymakamı Harun Arslanargun, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, kurum müdürleri ve onlarca çiftçinin katıldığı dağıtım töreninde, 25 koç kura ile sahiplerine verildi.

441 damızlık koç hibe edildi

Balya, Dursunbey, Gönen, Kepsut ve Manyas ilçelerindeki üreticilere hibeyle toplam 416 damızlık koç desteğinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kepsut’ta bulunan Balıkesir Kuzusu Damızlık Koyun Çiftliği’nde yetiştirdiği 25 adet damızlık koçu, Kepsutlu üreticilere yüzde 100 hibe ile dağıttı.

Dağıtılan koçlar sayesinde Balıkesir Kuzusunun popülasyonun artacağını, coğrafi işaretli Balıkesir kuzusuna yurt içi ve yurt dışından gelen taleplerin karşılanabileceğini bilgisini aktaran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça “Dağıtımlarımız önümüzdeki aylarda sayıları artarak devam edecek. İlimizde Bitkisel ve Hayvansal üretimi birçok proje ile desteklemeye devam edeceğiz” dedi.