Karadağ’da düzenlenen Büyükler Avrupa Judo Kupası’nda +100 kiloda mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Sporlu Recep Ergin, Avrupa Şampiyonu oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Recep Ergin, Karadağ’da düzenlenen Büyükler Avrupa Judo Kupası’nda yer aldı. A Grubu’nda mücadelesine başlayan Recep Ergin, Karadağ’dan Danilo Maras ile çıktığı ilk müsabakadan galip geldi. Ergin, ikinci maçında Artem Zolotukhin’i mağlup ederek A Grubu’nu 1. sırada tamamladı. Adını yarı finale yazdıran başarılı sporcu, finale kalma mücadelesinde Karadağ’dan Slobadan Vukic ile karşılaştı. Rakibini mağlup eden Recep Ergin’in finaldeki rakibi Polonyalı rakibi Jakup Sordly’i mağlup eden Gürcistanlı Saba Kardava oldu. Üstünlüğünü karşılaşma boyunca sergileyen Ergin, Gürcistanlı sporcu Saba Kardava’yı mağlup ederek +100 kiloda Büyükler Avrupa şampiyonu oldu.