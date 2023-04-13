Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin Nisan Ayı 1. Birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında, Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı 1. Birleşiminde mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler oylanarak karara bağlanırken, bazı maddeler de bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Meclis toplantısında bir konuşma yapan Başkan Gürkan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İstanbul Bağcılar Belediyesi personellerine başsağlığı diledi.

“Bütüncül bir plan yapacağız”

Zaman zaman toplum içerisinde değişik spekülasyonlar yapıldığını ifade ede Gürkan, "Bizim yıkılan şehrimize bakış açımız şu dur; bütüncül bir plan yapacağız. Yeni deprem yönergesi esas alınarak bütüncül plan yapılanmasını yapacağız. Tabii bütüncül plan var eskiyi yıkacak mıyız? Hayır, eskiler yıkılmayacak çünkü bu da bir milli servettir. Eski yapılarda sayısallaşarak yerinde duracaklar ve bütüncül plana 5-10 sene sonra adapte edilecekler. Uygulamamız bu şekilde olacaktır. Bir diğer husus yerinde dönüşümü esas alıyoruz. Kat yüksekliği ne kadar olursa olsun yerinde dönüşüm. Tarım arazileri, ticari alanlar maalesef konuta açılmış, keşke zamanında açılmasaydı. Biz çok direndik ve Battalgazi’de açmadık ve şu anda da o bölgede yaşayan vatandaşlarımız bizlere dua ediyorlar." ifadelerine yer verdi.

“Vatandaşlarımız binaları tam tescil etmeden kapılarını, pencerelerini söktürmesinler”

Malatya’da ağır hasarlı evlerde kapı ve pencerelerin söküldüğünü ifade eden Gürkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi Malatya’da şunu görüyorum. Evlerin pencereleri sökülmüş, vinçle binaların içerisine giriliyor. Bu evlere baktığımızda az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı. Sonra bir adama 10 bin lira veriyorlar kapılar, bacalar, kalorifer, petekler, avizeler, su bataryaları sökülüyor ve bütün bunlara 10 bin lira veriliyor. Bu durumla alakalı biz, geçtiğimiz hafta içerisinde Ortadoğu Teknik Üniversitesinden ve Bilkent Üniversitesinden bir grup hocalar getirdik. 25 yerde 9 lokasyonda inceleme yaptırdık. Onların bize verdiği raporu söylüyorum; ağır hasarlı olanların yüzde 50’sinin kurtarılabileceğini ifade ettiler. Bazı binalarda duvarlar patladığı için korkudan girilmemiş ve eve ağır hasarlı demiş çıkmış. Bu bir milli servettir. Bunların hak ve hukukunu korumak gibi belediye olarak yükümlülüğümüz var. Bu anlamda Meclis Üyelerimiz bulundukları belediyelerde ve temsil ettiğiniz belediye sınırları içerisindeki vatandaşlarımızla konuşun ve binaları tam tescil etmeden kapılarını, pencerelerini söktürmesinler. Yazıktır. Adam dişinden tırnağından artırmış, yememiş, içmemiş, giymemiş, gezmemiş, kredi ile ev almış ve tüm emeklerini 10 bin liraya vermek zorunda kalıyor. Bunları doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Vatandaş itiraz ettikten sonra ağır ve orta hasarlı olduğu tescillenirse, o zaman binaların yıkılmasını kabul ederim ama yaptığımız araştırmada ağır hasarlıların sağlam olduğunu gördük”

Gündem maddeleri arasında yer alan Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özlem Pelitoğlu’nun Meclis Üyeliğinden istifası oy birliğiyle kabul edildi. Özlem Pelitoğlu’ndan boşalan Meclis Katip Üyeliğine ise Yapılan Yedek Meclis Kâtip Üyeliği seçimiyle Hasan Karakaş seçildi.

Ayrıca Büyükşehir Belediye Meclisinde Komisyon üyeleri seçimi de yapıldı. Buna göre,

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna; Vahap Erdem, Süleyman Bayram, Selim Pilten, Habip Ahmet Şahin, Nevzat Aslan, Mustafa Umut Yalçın, Günnur Tabel,

Plan ve Bütçe Komisyonuna; Selim Pilten, Mustafa Umut Yalçın, İbrahim Aydoğan, Mahmut Özbaysar, Hasan Demez, Rüstem Çatlı, Emin Kılıçaslan,

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna; Kemal Deniz, Hulusi Kaya, Emrah Sevimli Nedim Çeker, Kadir Yoldaş, Hasan Avşar, Mustafa Karaman,

Ulaşım Komisyonuna; Süleyman Bayram, Zafer Kırçuval, Bekir Şeker, Selim Gültekin Mehmet Emin Bölükbaşı, Turan Çalışgan, Basri Yılmaz,

Hukuk İhtisas Komisyonuna; Mustafa Umut Yalçın, Vahap Erdem, Selim Pilten, Hasan Demez, Mehmet Çolak, İbrahim Fehmi Kütan,

Encümen Üyeliğine; Hasan Demez, Mehmet Çolak, Nevzat Aslan, İbrahim Aydoğan, Selim Gültekin seçildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı 2. birleşimi ise 14 Nisan saat 14.00’de yapılmasına karar verildi.