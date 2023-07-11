Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı, belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı meclis toplantısı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 9’u gündem dışı olmak üzere 27 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda il genelindeki arsalarda yapılacak olan nazım imar planı değişiklikleri görüşüldü. Ayrıca ek gündem olarak meclise sunulan Nysa Antik Kenti kazı çalışmalarına destek maddesi ise oy birliği ile kabul edilerek, ilgili komisyona sevk edildi.

Ayrıca belediye meclis toplantısında İYİ Parti koltuklarının boş kalması ise dikkat çekti.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Vekili Altıntaş, 13 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’te tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı.