Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, konservatuvar yeni dönem başvurularının başladığını belirterek, “Sanat şehri Samsun’umuzda sanata ilgi duyan tüm sanatseverlerimizi kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuvarı başvuruları başladı. Bu yıl 21 Ekim ile 4 Kasım arasında başvuruları alınacak kurslar, Türk sanat müziği ve Türk halk müziği alanında 18 yaş ve üstü katılımcılara, halk dansları için ise 14-18 yaş arası gençlere hitap ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, sanatla dolu bir dünyada yer almak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen tüm sanatseverleri bu eşsiz fırsatları değerlendirmeye davet ediyor. Katılımcılar, bu kurslar sayesinde sadece yeteneklerini geliştirmekle kalmayacak aynı zamanda yeni arkadaşlıklar kurma ve kendilerini ifade etme imkânı da bulacak. Sanat yolculuklarında heyecan verici bir başlangıç yapmak isteyen herkese kapılarını açan Samsun Büyükşehir Belediyesi, sanatın ve kültürün buluştuğu bu ortamda katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak.

“Sanat şehri Samsun’umuzda sanatsal faaliyetleri destekliyoruz”

Her alanda vatandaşları desteklemeyi sürdürdüklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Hemşehrilerimizin kendilerini gerçekleştirmeleri ve sanatsal yeteneklerini geliştirmeleri için gereken her türlü desteği veriyor, sanat aracılığıyla kendilerini ifade etmelerine imkan tanıyoruz. Hemşehrilerimiz kurslarımızda hem eğleniyor hem de yeteneklerini geliştiriyor. Bu da onların çok yönlü gelişimlerine katkı sağlıyor. Sanat şehri Samsun’umuzda sanata ilgi duyan tüm sanatseverlerimizi kurslarımıza bekliyoruz” diye konuştu.