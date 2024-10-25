Samsun, Ordu, Erzurum ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanları, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Deneyim Paylaşım Toplantısı’nda bilgi, birikim ve tecrübelerini birbirleriyle paylaştılar.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Deneyim Paylaşım Toplantısı, Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in katılımı ile yapılan toplantıda başkanlar kendi belediyelerinin çalışmaları hakkında birbirlerine bilgi vererek, tecrübe paylaşımında bulundular.

Başkan Doğan: “Önemli tecrübe paylaşımları ile şehirlerimize katkı sağlamış olacağız”

Toplantının açılışında söz alan ev sahibi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Toplantımız, bir tecrübe paylaşımı toplantısıdır. Öncelikle TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınıyorum. Olayda yaralanan, şehit olan kardeşlerimizin üzüntüleri üzerimizdeyken programımızı daha işin vakarına uygun ve terörün esasında kabullenemediği, istemediği şekilde çalışarak ülkemize hizmet ederek, insanlarımızın yararına çalışma düsturumuzu arttırarak devam ettirelim arzu ettik. O yüzden toplantımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı ülkemiz ve şehirlerimizin yararına olacak şekilde devam ettireceğiz. Tecrübe paylaşımında Ordu, Trabzon ve Erzurum gibi önemli büyükşehir belediye başkanımız aramızda. Onların ve bizim şehrimizin bürokratları hep beraber bugün biz kendi şehrimizde yaptığımız uygulamaları, onlar kendi şehirlerinde yaptığı uygulamaları belki birbirimizin zorlandığı ama bir diğerinin çözdüğü, bir diğerinin çok rahat çözdüğü ama bir diğerinin belki çok büyük katkı sağlayacağı önemli tecrübe paylaşımları ile şehirlerimize katkı sağlamış olacağız” dedi.

Başkan Güler: “Medeniyetimizin temelinde belediyecilik var”

Türklerin medeniyetinde belediyecilik anlayışı olduğuna dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Birbirimizin yaptığı başarılı çalışmaları paylaşarak, bir anlayışı, ülküyü, ideali ortaya koyacağız. Ben de İstanbul’da 1994 ruhunu yaşayan ekibin içerisindeydim. Önce İSKİ, sonra da İGDAŞ’ın başında çalıştık. Sonra da peş peşe başarılara imza attık. Belediyecilikte sadece 30 yıllık bir tecrübe değil, medeniyetimizin temelinde belediyecilik var. O bakımdan bu çalışmalarda biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan belediyecilikte 3 şey öğrendik. Bunlar kaynak yönetimi, insan yönetimi ve para yönetimi. Bu 3’ünü yaptığımız takdirde tamamına yakınını netleştirmiş olacağız. Biz belediyeciliği sadece bu dönem değil; bir ideal olarak, inanç olarak, felsefe olarak yüklendik. Bunda şehir-insan ilişkisini güzel bir şekilde oluşturduk. Önümüzde de yepyeni bir dönem var; ‘Türkiye Yüzyılı’ olarak. Bu aynı zamanda ‘Karadeniz’in de Yüzyılı’ olacak. Bu çalışmaları da birlikte yapacağız. Yusuf Ziya Yılmaz’ın Samsun ve sonrasında yaptığı çalışmaları dinlemek, bizlere zenginlik katacaktır” diye konuştu.

Başkan Sekmen: “Her belediyemizin yaptığı o güzel hizmetler diğer belediyelere de örnek teşkil edecek”

Güzel hizmetlerin birbirlerine örnek teşkil edeceğine değinen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “AK Partimiz gerek genel gerekse yerel yönetimlerde bir efsanedir. Yapılan hizmetleri göz önüne aldığımız zaman ilkleri başaran bir yönetim ve anlayıştır. Partimizin yerel yönetimlerdeki anlayışı 1994’te başlayan yeni ve farklı bir anlayıştır. Bu da halkın değerlerine saygı duymak, halkla beraber yönetimde iş birliği yaparak, halkın taleplerine uygun yönetimin anlayışını sergilemektir. Bizler anlayış olarak istişareye, beraber karar vermeye, tecrübe paylaşımı yapmaya geleneğimiz gereği alışığız. Bunu hakim kılmak, bu anlayışın üzerine halkın duygu, düşünce ve taleplerine önem vermek anlayışımız gereğidir. Bugün Samsun’da inşallah güzel bir tecrübe paylaşımı yapılacak, her belediyemizin yaptığı o güzel hizmetler diğer belediyelere de örnek teşkil edecektir” şeklinde konuştu.

Başkan Genç: “İnsanlık için daha çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız”

İnsanlık ve doğanın varlığını devam ettirmesi için belediyelere çok büyük iş düştüğüne dikkat çeken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise “Belediyecilik denince akla ilk gelen isim, belediyecilik anlayışında bir ihtilal, devrim yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Çünkü onun 1994 yılında başlattığı anlayış, AK Partimizi yerelde başlayan anlayışı genele de taşımış ve şu anda da Türkiye Yüzyılı ile beraber taçlanan yeni bir yolculuk başlamıştır. Biz de bu hizmet anlayışını örnek alarak Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve halkımızın teveccühü ile hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bizim anlayışımız hizmet ve eser anlayışı ile birlikte son yıllarda işin içine gönül belediyeciliği de eklenmiştir. Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Günün sonunda asıl olan insanımıza hizmet edebilmektir. Bu hizmet anlayışımız da bizim inancımızdan ve medeniyetimizden kaynaklanan bir felsefeye dayanmaktadır. Özellikle yeryüzünün şu anda geçirdiği süreci dikkate aldığımızda ne kadar daha büyük bir gayreti artmakla hem ülkemiz hem de şehirlerimiz için hem medeniyetimiz ve hatta tüm insanlık için daha çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız” ifadelerini kullandı.

Başkanların açılış konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, tecrübelerini paylaştı. Basına açık kısmın ardından kurumlar arasında bilgi, birikim ve tecrübe aktarımlarının yaşandığı görüşmeler yapıldı.