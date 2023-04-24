Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı’nda 3 gün boyunca raylı sistem araçlarıyla 236 bin 162 vatandaşa ücretsiz ulaşım imkânı sağlandığını açıkladı.

Kayserililer, Ramazan Bayramı’nda sevdikleriyle rahatça görüşebilsin, dilediğince ziyaretlerini yapabilsin diye Büyükşehir Belediyesi’nin bayrama özel hizmeti ile bayram boyunca tramvay araçlarını ücretsiz kullandı. Örnek uygulama Kayserililer tarafından takdirle karşılanırken, tramvaylardan ücretsiz faydalanabilen yolcular, bayramı sevdikleriyle doyasıya yaşadı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Her zaman olduğu gibi Ramazan Bayramı süresince ekiplerimiz tam kadro sahada çalışırken, vatandaşların şehir içi ulaşımlarını rahat, güvenli ve konforlu bir şekilde sağlamaları için raylı sistem seferlerini ücretsiz olarak sağladık” dedi.

TRAMVAYLARA ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN 236 BİN KİŞİ FAYDALANDI

Ramazan Bayramı’na denk gelen 21, 22 ve 23 Nisan günlerinde vatandaşların ücretsiz olarak tramvay araçlarından yararlandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bayram süresince hemşehrilerimiz tramvay seferlerinden ücretsiz faydalanabildi. 3 gün boyunca 169 bin 270 tam kart, 66 bin 892 indirimli kart kullanımı olmak üzere toplam 236 bin 162 vatandaşımızı raylı sistem araçlarımızla ücretsiz ulaştırmak suretiyle bu hizmetimizi vermiş olduk. Emeği geçen tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kayserililer, Büyükşehir’in Ramazan Bayramı boyunca tramvay araçlarında ücretsiz uygulaması dolayısıyla, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ve dua etti.