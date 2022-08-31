Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’de yapılacak üstyapı çalışmalarına 23 bin ton asfalt kullanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’de yapılacak üstyapı çalışmalarına 23 bin ton asfalt kullanacak.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Başiskele ilçesinde Barbaros, Ali İslam Caddeleri ve Aksığın Mahallesi Harmansırt mevkiinde üstyapı çalışmaları yapacak. Ekipler ilk etapta Aksığın Mahallesi Harmansırt mevkiinde taş duvar imalatı ve yol yapım çalışmalarına başladı. Barbaros, Ali İslam Caddeleri ve Aksığın Mahallesi Harmansırt mevkiinde büyükşehir belediyesi tarafından yapılacak yol yapım çalışmalarında 23 bin ton asfaltlama, 4 bin 335 metre yağmursuyu hattı için beton boru döşenmesi, V kanal çalışmaları ve bin 500 metreküp taş duvar imalatı yapılması planlanıyor. 33 bin ton plent miks temel serimi ile 9 bin metrekare tretuvarın da yapılacağı üstyapı çalışmalarında son olarak yol çizgileri ve trafik işaret levhaları monte edilerek, bölge daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.