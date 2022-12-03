Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu, pandemi nedeni ile ara verdiği Cuma Konserleri’ne yeniden başladı. Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından, Taş Bina önüne gelen Bando Ekibi, vatandaşların büyük ilgisi ve alkışları ile karşılandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu, pandemi nedeni ile ara verdiği Cuma Konserleri’ne yeniden başladı. Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından, Taş Bina önüne gelen Bando Ekibi, vatandaşların büyük ilgisi ve alkışları ile karşılandı.

Cadde boyunca sevilen müzikleri çalan Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu’na, Mersinli vatandaşlar da hem şarkılarda, hem de İstiklal Marşı esnasında eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi Bandosu tarafından, her Cuma Atatürk Caddesi’nde gerçekleşen geleneksel mini konserlerin, pandemi nedeni ile sekteye uğradığını söyleyen Bando Şefi Ali Özgen Erkoç, "Bir çoğumuz nefesli enstrüman çaldığı için, virüs dağılımını hızlandırmamak adına pandemi döneminde bu etkinliğe ara verildi. Yine pandeminin oluşturduğu risk sebebiyle, halkımız da zaten sokakta değildi" dedi. Erkoç, "Halkımız her Cuma gerçekleşen bu geleneksel etkinliği seviyor ve talep ediyor. Biz de bu Cuma ve bundan sonraki Cumalarda bu etkinliği Atatürk Caddesi’nde gerçekleştireceğiz. Bütün Mersinlileri buraya davet ediyoruz. Özellikle çarşıya alışveriş veya başka sebeplerden inen insanları, buraya bizi dinlemeye davet ediyoruz" diye konuştu.