Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; sabah ve akşam saatlerinde trafiğin yoğun olarak yaşandığı Sanayi ve Etibor kavşaklarını rahatlatmak amacıyla Sanayi ve 600 Evler mahalleleri arasında, karayoluna paralel yan yolların alt yapı ve asfaltlama çalışmalarına 6 Kasım’da başlıyor.

Balıkesir’de vatandaşlara, kesintisiz ve

rahat bir ulaşım sunmak için yeni yolların yapımından akıllı kavşak ve alternatif güzergâhların oluşturulmasına kadar şehrin birçok noktasında projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi; Bandırma’nın trafik sorununa kalıcı bir çözüm getirmek için önemli bir adım atıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Bandırma D200 Karayolu’nda, sabah ve akşam saatlerinde trafiğin yoğun olarak yaşandığı Sanayi ve Etibor kavşaklarını rahatlatmak amacıyla Sanayi ve 600 Evler Mahalleleri arasında, karayoluna paralel olan yan yolların alt yapı ve asfaltlama çalışmalarına başlıyor.

6 Kasım’da başlaması planlanan çalışmalar öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay; AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Cemal Öztaylan, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hüseyin Turan ve Mehmet Akif Şencan, ilgili daire başkanları, kurum temsilcileriyle birlikte koordinasyon toplantısı ve bölgede incelemeler yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın talimatıyla; Sanayi ve Etibor kavşaklarında yaşanan trafik yoğunluğunu gidermek için çalışmalara başlıyoruz. İnşallah, bölgedeki çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak Bandırmalı hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız.” açıklamasında bulundu.