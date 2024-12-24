2025’e sayılı günler kala Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı hazırlıkları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin ana arterlerinde yeni yıl nedeniyle özel ışıklandırma çalışması yapıldı. Bulvar, cadde ve meydanlarda gerçekleştirilen çalışmalar ile 17 ilçe ışıl ışıl oldu. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Adnan Menderes Bulvarı, Atatürk Kent Meydanı, Ali İhsan Paşa Bulvarı ve Malazgirt Meydanı gibi ana arterlerden olan bulvar, cadde ve meydanlarda gerçekleştirilen çalışmalar ile Aydın’ı yeni yıl coşkusu sardı.

Sabah saatlerinde ışıl ışıl bir Aydın’a uyanan vatandaşlar uygulama için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.