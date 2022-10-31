Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcularından Ali Turan ve Aydan Demiröz, katıldıkları 9. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusunda kürsüye çıkmaya hak kazandı. Sporculardan 60-64 yaş grubunda mücadele veren Ali Turan birinciliği elde ederken, genel klasmanda ise Aydan Demiröz organizasyonu üçüncü tamamladı.

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