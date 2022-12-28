Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan, Ankara’da gerçekleştirilen 87. Büyük Atatürk Koşusunda göstermiş olduğu performansla yarışmayı birinci olarak tamamladı. Yarışmaya 71 ilden 4 bine yakın sporcu katılırken Turan, 60-65 yaş gurubunda yarışmayı birinci tamamladı.

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