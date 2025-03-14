Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar ilçesinin Atça Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, 2024 yerel seçimlerinde Atça halkına verdiği sözünü tutarak ilçedeki yatırımları hızlandırdı. Atça’ya geçtiğimiz yıllarda doğalgaz getirilmesinin ardından, altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları da hızlı şekilde başlatılmıştı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı yol yapım ekipleri, Paris Şanzelize meydanına bağlanan 12 caddeden esinlenerek 1930’lu yıllarda hayata geçirilen Atça’nın 7 ana caddesi için hummalı şekilde yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Nazilli Caddesi’nde yol yenileme çalışmaları sürerken öte yandan da Batı, Karakol ve İstasyon caddelerinde de çalışmalar başlandı. Yapılan bu çalışmalar ise, mahalle sakinlerince büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

"Atça’nın modernleşme sürecinde önemli bir adım olacak"

Yapılan yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, ilçeye yapılan hizmetlerin büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek: "Atça halkına verdiğimiz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yatırımlar, Atça’nın modernleşme sürecinde önemli bir adım olacak" dedi. Sözlerini sürdüren Başkan Yıldırımkaya: "Şu anda Atça Mahallemizdeki 4 ana caddemizde altyapı ve asfaltlama çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Belediyemiz, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde çalışarak hem üretiyor hem de hizmetlerini kendi ekipmanları ile yapıyor. Hizmet giderlerinde dışa bağımlılığı azaltacak şekilde tasarruf yaparak vatandaşımıza daha fazla hizmet yapıyoruz" dedi. Başkan Yıldırımkaya, belediye olarak yaptıkları çalışmalardan da söz ederek vatandaşlarını mağdur etmemek adına planlı çalışmalarla ilerlediklerini ifade etti.