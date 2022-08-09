Erzurum Büyükşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi asfaltta da rekora koşuyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi asfaltta da rekora koşuyor.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde asfaltsız cadde, sokak ve mahalle bırakmamak için yoğun bir mesai içerisinde

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, yol bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Kent merkezimiz ve kırsalda 8 yılda toplam 10 milyon ton asfalt kullandık. Her alanda olduğu gibi bu çalışmamız da bölgesel ve demografik olarak bir Türkiye rekorudur” dedi.

İl genelinde yaklaşık 500 noktada çalışmaların sürdüğünü kaydeden Başkan Sekmen, “Ekiplerimiz tüm vilayet sathında 500 noktada aynı anda görev yapıyor. Kent merkezi ve kırsalda yol yapım çalışmalarımız, grup yollarımız, bakım ve onarımlarımız hızla devam ediyor” diye konuştu. Cumhuriyet Caddesi’nden örnek gösteren Başkan Sekmen, “Bakınız zaman zaman sosyal medya yorumlarında da görüldüğü gibi Cumhuriyet Caddemizin asfaltı ütülü bir gömlek gibidir. Şehir estetiğimizi yansıtan yollarımızı ütülü bir gömlek gibi düz ve ter temiz bir hale getiriyoruz” şeklinde konuştu.